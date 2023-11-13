Каков официальный курс 13 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 13 ноября составил 36,07 гривны за доллар. За выходные цена курса выросла на 3 копейки по сравнению с прошлой неделей.

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Что касается евро, то официальный курс составляет 38,54 гривны. Стоимость только на немного опустилась – 2 копейки.

Каким будет официальный курс доллара и евро 14 ноября:

Доллар – 36,16 гривны,

Евро – 38,59 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 13 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,3 гривны , а продажа – 37,75 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,32 гривны , а продажа – 37,81 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,67 гривны, а продажа – 37,75 гривны.

Валютный рынок на сегодня

Как рассказывает 24 Каналу банкирша Анна Золотько на этой неделе безналичный курс доллара на ВРУ будет умеренно расти.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Что касается наличного рынка, то курсовой разрыв с безналичным остается достаточно большим, что не дает поводов говорить о дальнейшем существенном удорожании доллара.

По прогнозам банкирши, на этой неделе стоимость курса будет колебаться в пределах коридора 37,4 – 37,9 гривны за доллар.

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