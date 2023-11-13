Каков официальный курс 13 ноября
За данным Нацбанка, официальный курс 13 ноября составил 36,07 гривны за доллар. За выходные цена курса выросла на 3 копейки по сравнению с прошлой неделей.
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Что касается евро, то официальный курс составляет 38,54 гривны. Стоимость только на немного опустилась – 2 копейки.
Каким будет официальный курс доллара и евро 14 ноября:
- Доллар – 36,16 гривны,
- Евро – 38,59 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 13 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- в банках покупка составляет 37,3 гривны, а продажа – 37,75 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,32 гривны, а продажа – 37,81 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,67 гривны, а продажа – 37,75 гривны.
Валютный рынок на сегодня
Как рассказывает 24 Каналу банкирша Анна Золотько на этой неделе безналичный курс доллара на ВРУ будет умеренно расти.
Что касается наличного рынка, то курсовой разрыв с безналичным остается достаточно большим, что не дает поводов говорить о дальнейшем существенном удорожании доллара.
По прогнозам банкирши, на этой неделе стоимость курса будет колебаться в пределах коридора 37,4 – 37,9 гривны за доллар.