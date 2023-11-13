Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,3 гривны (+5 копеек против 10 ноября), а продажа – 37,75 гривны (+3 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 39,9 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 40,45 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,32 гривны (-4 копейки), а продажа – 37,81 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-4 копейки), а продажа – (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,77 гривны (-29 копеек), а продажа – 40,46 гривны (+8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,67 гривны (+7 копеек), а продажа – 37,75 гривны (+5 копеек).

(+7 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают за 40,2 гривны (+5 копеек), а продают за 40,35 гривны (без изменений).

Повлияет ли на наличный доллар уровень официального курса

Во время разговора с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказал, что единственное влияние, которое может оказать ожидаемый курс доллара в 2024 году на наличный – это психологическое.

Напоминаем, среднегодовой курс доллара в бюджете на следующий год снизили с 41,4 гривны до 40,7 гривны.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно предположить, что ситуативно может увеличиться спрос на валюту. Однако уже три недели валютный рынок живет в условиях доминирования предложения над спросом – что мгновенно проявилось в снижении курсов валют. То есть, повторюсь, "бюджетный" курс – это ориентир, а фактический курс будет зависеть от целого ряда факторов.

Речь идет о таких факторах: политика НБУ по эффективной либерализации валютного рынка, экономические показатели страны, объемы макрофинансовой помощи, протекание боевых действий и возможный ущерб от вражеских атак, что может повлиять на способность бизнеса работать.

Эксперт добавляет, что сейчас наличный курс формируется с учетом межбанка, соотношения спроса и предложения именно на безналичном рынке.

Обратите внимание! С 13 по 19 ноября ожидается, что курс доллара будет на уровне 37 – 38 гривен, евро – 39 – 41 гривен.

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