Деякі пенсіонери недоотримують пенсію: із чим це пов'язано

Пенсіонери часто стикаються з питаннями щодо розміру своїх пенсійних виплат. Особливо це простежується, якщо вони очікували більше, бо мають значний трудовий стаж та заслужені пільги.

Хто з пенсіонерів недоотримує пенсію

До 1991 року робота в районах Крайньої Півночі при певних умовах зараховувалася в стаж у полуторному розмірі: один рік роботи в таких умовах враховувався як півтора року стажу.

Читайте також Накопичувальна пенсія: чи впровадить уряд зміни до кінця року

Однак це було можливе лише за умови, що працівник був на півночі за терміновим трудовим договором.

Іншими словами, якщо особа спеціально переїхала на північ з інших регіонів для роботи за контрактом, їй надавалися певні пільги, включаючи полуторне врахування стажу.

Зауважте! Якщо у трудовій книжці відсутні дані про укладення трудового договору, підтвердженням пільгового стажу може бути сам трудовий договір, якщо він зберігся.

Також доказом пільгового стажу може служити документ про бронювання житла на період роботи. Такий документ надавали особам, які переїхали працювати за контрактом.