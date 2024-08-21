Кто из пенсионеров недополучает пенсию

До 1991 года работа в районах Крайнего Севера при определенных условиях засчитывалась в стаж в полуторном размере: один год работы в таких условиях учитывался как полтора года стажа.

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Однако это было возможно только при условии, что работник был на Севере по срочному трудовому договору.

Иными словами, если лицо специально переехало на север из других регионов для работы по контракту, ему предоставлялись определенные льготы, включая полуторный учет стажа.

Обратите внимание! Если в трудовой книжке отсутствуют данные о заключении трудового договора, подтверждением льготного стажа может быть сам трудовой договор, если он сохранился.

Также доказательством льготного стажа может служить документ о бронировании жилья на период работы. Такой документ предоставляли лицам, которые переехали работать по контракту.