Что будет с украинской пенсионной системой

Сейчас пенсионная система Украины состоит из нескольких составляющих: солидарной, добровольно накопительной и обязательно добровольной. Благодаря новому законопроекту, планируют добавить еще профессионально накопительную.

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Оксана Жолнович Министр труда и социальной политики Украины Сегодняшняя система часто и много подвергалась изменениям. И поэтому расчет пенсии усложнился. Сейчас она содержит массу добавок и дотяжек, например, учитывается дотяжка до прожиточного минимума, дотяжка за стаж и тому подобное. Люди вынуждены идти к специалистам, чтобы высчитать свою пенсию, потому что самому это сделать почти невозможно.

Жолнович уточнила, что основной причиной внедрения нового механизма является желание упростить нынешний алгоритм расчетов.

Как будет работать новая пенсионная система

Жолнович объясняет, что новая система будет учитывать только два фактора:

количество отработанных лет;

количество уплаченных ежемесячных взносов.

Эти показатели будут конвертироваться в баллы.

Стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году. Итак, если вы проработали 35 лет и получали среднюю зарплату каждый месяц такой, как она, тогда была, то можно будет надеяться не менее чем на 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе,

– отметила чиновница.

Также Жолнович уточнила, что для украинцев будет введена гарантированная выплата, которая будет составлять 30% от минимальной заработной платы в определенном году. Эти средства будут предоставляться при следующих условиях:

если лицо проработало не менее 15 лет;

гражданин является участником пенсионной системы Украины

Совокупно это даст замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека. В то же время солидарный взнос в пенсионную систему составляет 18%, а мы возвращаем 40%. Это прирост в два раза – ни один банк такого прироста не дает,

– отмечает Жолнович.

Обратите внимание! По словам Жолнович, Минсоцполитики планирует ввести профессиональные накопления с 2026 года.