Сколько российской нефти попадает в ЕС

Согласно информации, предоставленной руководителем мониторинговой группы Черноморского института стратегических исследований Андреем Клименко, в течение последних нескольких месяцев лишь около 5% российской нефти поступает в страны ЕС.

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Для сравнения, ранее эти страны получали в 2 раза больше российской нефти. Впрочем, российская нефть все еще попадает на рынки Европы через порты Италии, в частности Сицилии, а также Греции и Испании, хотя и в небольших количествах и подпольно.

Напомним! В 11-м пакете санкций ЕС запретил доступ к своим портам для судов, транспортирующих российскую нефть или осуществляющих перевалку с судна на судно. Впоследствии 12-й пакет ввел требование об уведомлении о продаже танкеров третьим странам, а уже в 14-м пакете ЕС ввел санкции против конкретных судов, участвующих в войне России против Украины и запретил им доступ к портам и предоставления услуг.

Кто возит российскую нефть

К тому же российский экспорт обслуживается судами разных категорий. Значительную часть из них составляют российские суда, принадлежащие компаниям, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах или в так называемых "странах удобного флага", таких как: Либерия, Панама и Маршалловы острова

Не обязательно осуществляется переход права собственности на судно. Это может быть и смена собственности компании. То есть они просто взяли какую-то дубайскую компанию, которой принадлежат танкеры и перекупили ее. И ты этого не видишь и не понимаешь. Где-то потом, когда мониторишь движение многих танкеров, ты замечаешь, что этот танкер вдруг стал возить другую нефть по другому маршруту,

– говорит уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Отдельная категория – судна турецких и китайских компаний. Однако наибольшую долю все еще составляют танкеры из Евросоюза, в частности из Греции, Мальты и Кипра.