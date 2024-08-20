Российская экономика до сих пор держится благодаря нефти и атомной энергии. Об этом 24 Каналу сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что "Газпром" активно распродает недвижимость в Москве, чтобы каким-то образом погасить долги.

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Что питает российскую экономику

На сегодня из прибыльных организаций в России остались "Энергоатом", "Росатом" и "Роснефть". Нефть вообще составляет 35% доходов российского бюджета.

"Росатом" пока не имеет никаких санкционных ограничений. Компания строит ядерную электростанцию в Турции, является активным поставщиком ядерных сборок на ядерные электростанции Европы.

Также "Росатом" в совладении имеет ядерную электростанцию в Венгрии. Кроме того, россияне присоединились к строительству одной из крупнейших европейских ядерных электростанций в Финляндии. "Росатом" имеет долгосрочное соглашение с национальной энергетической компанией Франции на захоронение ядерных отходов французских ядерных электростанций.

Кстати, до конца 2023 года "Росатом" продавал обогащенный уран в Соединенные Штаты Америки для Westinghouse, который из российского обогащенного урана делал ядерные сборки. Только в 2024 году Westinghouse закончил контракт и его не продлевали,

– сказал Пендзин.

Прибыльными для России являются земельные металлы. Пока на них также не наложены никакие санкционные ограничения, потому что их достаточно мало в мире. Доход от этой отрасли не так велик.