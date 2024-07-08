Путин наоборот рассказывает о расцвете России, создании новых рабочих мест. Поэтому проблемы экономики его не напугают. А что действительно станет началом конца Путина 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян.

Смотрите также Большие, чем в войнах после Второй мировой: в СМИ подсчитали потери России в Украине

Война выгодна для России

Для российского диктатора Владимира Путина чрезвычайно выгодна война. Это, как ни парадоксально, "оживляет" экономику, ведь все города, в которых есть военные производства, сразу получают огромные государственные заказы. Так, условный патронный завод посреди Тайги, где больше ничего не производят, наконец начинает производить патроны. Это фактически спасает целый город от голода.

Войну в Украине сейчас невозможно остановить, потому что вот наконец заработал Уралвагонзавод, который до этого никому был не нужен. Заработали другие производства, Россия освоила производство иранских "Шахедов", и это для них тоже инновационно. Останавливать это никто не планирует,

– подчеркнул Сергей Асланян.

Конечно, это только с одной стороны российская экономика наконец ожила. Но с другой – оказалась в огромном провале. Хотя на это кремлевская верхушка не слишком обращает внимание, ведь плачевная ситуация с экономикой ни для кого не новость еще с 2008 года.

"2024 год не очень отличается от 2008 года. Сейчас все то же самое. Продажи нефти в России только выросли – это с газом есть трудности. Но в целом Россия выкрутилась. Поэтому, если кто-то считает, что Россию можно экономически дожать – это не так", – объяснил Асланян.

В России существует теневая экономика, которая никуда не исчезла. Поэтому так называемую элиту в сегодняшней ситуации все устраивает. Для них ничего не изменилось, деньги и дальше льются рекой.

"Не от коллапса экономики подкрадется смерть Путина. Она подберется только тогда, когда Путина объявят военным преступником. Вот Усаму Бен Ладена объявили военным преступником, и где бы он не прятался – его нашли и "грохнули"", – подытожил Асланян.