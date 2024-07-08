Путін навпаки розповідає про розквіт Росії, створення нових робочих місць. Тому проблеми економіки його не налякають. А що справді стане початком кінця Путіна 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян.

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Війна вигідна для Росії

Для російського диктатора Владіміра Путіна надзвичайно вигідна війна. Це, як не парадоксально, "оживляє" економіку, адже всі міста, у яких є військові виробництва, одразу отримують величезні державні замовлення. Так, умовний патронний завод посеред Тайги, де більше нічого не виробляють, нарешті починає продукувати патрони. Це фактично рятує ціле місто від голоду.

Війну в Україні зараз неможливо зупинити, бо ось нарешті запрацював Уралвагонзавод, який до цього нікому був не потрібен. Запрацювали інші виробництва, Росія освоїла виробництво іранських "Шахедів", і це для них теж інноваційно. Зупиняти це ніхто не планує,

– наголосив Сергій Асланян.

Звісно, це лише з одного боку російська економіка нарешті ожила. Але з іншого – опинилась у величезному проваллі. Хоч на це кремлівська верхівка не надто звертає увагу, адже плачевна ситуація з економікою ні для кого не новина ще з 2008 року.

"2024 рік не дуже відрізняється від 2008 року. Зараз все те ж саме. Продажі нафти у Росії лише виросли – це з газом є труднощі. Але загалом Росія викрутилась. Тому, якщо хтось вважає, що Росію можна економічно дотиснути – це не так", – пояснив Асланян.

У Росії існує тіньова економіка, яка нікуди не зникла. Тому так звану еліту у сьогоднішній ситуації все влаштовує. Для них нічого не змінилося, гроші й далі ллються рікою.

"Не від колапсу економіки підкрадеться смерть Путіна. Вона підбереться тільки тоді, коли Путіна оголосять воєнним злочинцем. Ось Усаму Бен Ладена оголосили воєнним злочинцем, і де б він не ховався – його знайшли та "грохнули"", – підсумував Асланян.