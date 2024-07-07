Таку статистику наводять журналісти, базуючись на витоку документів з Міністерства оборони США. Окрім того, помітно, що під час боїв за Авдіївку та Часів Яр Росія зазнала і продовжує мати найбільші втрати.

До теми Росія втратила у війні вже понад 550 тисяч окупантів

Росія втратила в Україні більше солдатів, ніж після Другої світової

Журналісти The Economist створили 4 графіки, на яких продемонстрували втрати Росії у війні проти України. Так, за даними російських опозиційних ЗМІ "Медіазона" та "Медуза", станом на 5 липня на війні загинуло понад 100 тисяч росіян, при цьому станом на 21 червня 2024 року Росія втратила від 106 до 140 тисяч солдатів. Журналісти пояснили, що значна частина їхнього аналізу базується на записах про спадщину та некрологах у соціальних мережах та інших джерелах. Однак з 6 лютого отримані дані ґрунтуються на тенденціях, оскільки їхній доступ до офіційних записів було порушено.

Водночас у ЗМІ додають, що від 106 до 140 тисяч загиблих росіян підтверджують й інші джерела. Так, офіційні особи Франції заявляють про ліквідацію 150 тисяч росіян, а BBC Russia називає кількість у 113 тисяч ліквідованих російських солдатів.



Втрати Росії у війні / Інфографіка The Economist

Інший графік демонструє втрати по тижнях. Так, на графіках видно, що Росія зазнала колосальних втрат під час контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року, а також під час боїв за Авдіївку. Нині найбільше особового складу Росія втрачає під час штурмів Часового Яру. Ці графіки базуються на даних Міністерства оборони США.

Ймовірно, на кожного загиблого в бою припадає приблизно три – чотири поранених російських солдатів. Це означало б, що від 462 000 до 728 000 російських солдатів були "виведені з ладу" до середини червня – це більше, ніж передбачувана кількість російських сил вторгнення в лютому 2022 року. Французькі та британські офіційні особи вважають, що близько 500 000 росіян були важко поранені або вбиті до початку травня,

– наголошують в The Economist.



Скільки солдатів втрачає Росія щотижня / Інфографіка The Economist

Також журналісти проаналізували вік ліквідованих окупантів. Так, найбільше загиблих росіян на війні були у віці від 35 до 39 років. Близько 27 тисяч російських солдатів такого віку загинули з лютого 2022 до червня 2024 року.

За останніми оцінками, приблизно 2% усіх російських чоловіків у віці від 20 до 50 років, можливо, були або вбиті, або важко поранені в Україні з початку повномасштабної війни,

– додали журналісти.



Вік ліквідованих російських солдатів / Інфографіка The Economist

Окрім того, журналісти також порівняли втрати окупантів у війні проти України, порівнявши їх в історичному контексті. Так, від 2022 року втрати Росії перевищують кількість втрат у всіх її війнах після Другої світової війни разом.



Втрати Росії у різних війнах / Інфографіка The Economist