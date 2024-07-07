Такую статистику приводят журналисты, основываясь на утечке документов из Министерства обороны США. Кроме того, заметно, что во время боев за Авдеевку и Часов Яр Россия понесла и продолжает иметь наибольшие потери.

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Россия потеряла в Украине больше солдат, чем после Второй мировой войны

Журналисты The Economist создали 4 графика, на которых продемонстрировали потери России в войне против Украины. Так, по данным российских оппозиционных СМИ "Медиазона" и "Медуза", по состоянию на 5 июля на войне погибло более 100 тысяч россиян, при этом по состоянию на 21 июня 2024 года Россия потеряла от 106 до 140 тысяч солдат. Журналисты объяснили, что значительная часть их анализа базируется на записях о наследстве и некрологах в социальных сетях и других источниках. Однако с 6 февраля полученные данные основываются на тенденциях, поскольку их доступ к официальным записям был нарушен.

В то же время в СМИ добавляют, что от 106 до 140 тысяч погибших россиян подтверждают и другие источники. Так, официальные лица Франции заявляют о ликвидации 150 тысяч россиян, а BBC Russia называет количество в 113 тысяч ликвидированных российских солдат.



Потери России в войне / Инфографика The Economist

Другой график демонстрирует потери по неделям. Так, на графиках видно, что Россия понесла колоссальные потери во время контрнаступления ВСУ летом 2023 года, а также во время боев за Авдеевку. Сейчас больше всего личного состава Россия теряет во время штурмов Часов Яра. Эти графики базируются на данных Министерства обороны США.

Вероятно, на каждого погибшего в бою приходится примерно три – четыре раненых российских солдата. Это означало бы, что от 462 000 до 728 000 российских солдат были "выведены из строя" к середине июня – это больше, чем предполагаемое количество российских сил вторжения в феврале 2022 года. Французские и британские официальные лица считают, что около 500 000 россиян были тяжело ранены или убиты до начала мая,

– отмечают в The Economist.



Сколько солдат теряет Россия еженедельно / Инфографика The Economist

Также журналисты проанализировали возраст ликвидированных оккупантов. Так, больше всего погибших россиян на войне были в возрасте от 35 до 39 лет. Около 27 тысяч российских солдат такого возраста погибли с февраля 2022 по июнь 2024 года.

По последним оценкам, примерно 2% всех российских мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, возможно, были либо убиты, или тяжело ранены в Украине с начала полномасштабной войны,

– добавили журналисты.



Возраст ликвидированных российских солдат / Инфографика The Economist

Кроме того, журналисты также сравнили потери оккупантов в войне против Украины, сравнив их в историческом контексте. Так, от 2022 года потери России превышают количество потерь во всех ее войнах после Второй мировой войны вместе взятых.



Потери России в разных войнах / Инфографика The Economist