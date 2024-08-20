Російська економіка досі тримається завдяки нафті та атомній енергії. Про це 24 Каналу сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що "Газпром" активно розпродає нерухомість в Москві, щоб якимось чином погасити борги.

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Що живить російську економіку

На сьогодні з прибуткових організацій в Росії залишилися "Енергоатом", "Росатом" та "Роснафта". Нафта взагалі становить 35% доходів російського бюджету.

"Росатом" поки що не має жодних санкційних обмежень. Компанія будує ядерну електростанцію в Туреччині, є активним постачальником ядерних збірок на ядерні електростанції Європи.

Також "Росатом" у співвласності має ядерну електростанцію в Угорщині. Крім того, росіяни долучилися до будівництва одної з найбільших європейських ядерних електростанцій у Фінляндії. "Росатом" має довгострокову угоду з національною енергетичною компанією Франції на поховання ядерних відходів французьких ядерних електростанцій.

До речі, до кінця 2023 року "Росатом" продавав збагачений уран в Сполучені Штати Америки для Westinghouse, який з російського збагаченого урану робив ядерні зборки. Тільки у 2024 році Westinghouse закінчив контракт і його не продовжували,

– мовив Пендзин.

Прибутковими для Росії є земельні метали. Поки що на них також не накладені жодні санкційні обмеження, тому що їх достатньо мало у світі. Дохід від цієї галузі не такий великий.