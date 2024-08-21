Скільки російської нафти потрапляє до ЄС

Згідно з інформацією, наданою керівником моніторингової групи Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрієм Клименком, протягом останніх кількох місяців лише близько 5% російської нафти надходить до країн ЄС.

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Для порівняння, раніше ці країни отримував у 2 рази більше російської нафти. Втім, російська нафта все ще потрапляє на ринки Європи через порти Італії, зокрема Сицилії, а також Греції та Іспанії, хоча і в невеликих кількостях і підпільно.

Нагадаємо! У 11-му пакеті санкцій ЄС заборонив доступ до своїх портів для суден, що транспортують російську нафту або здійснюють перевалку з судна на судно. Згодом 12-й пакет ввів вимогу про повідомлення про продаж танкерів третім країнам, а вже у 14-му пакеті ЄС запровадив санкції проти конкретних суден, що беруть участь у війні Росії проти України та заборонив їм доступ до портів і надання послуг.

Хто возить російську нафту

До того ж російський експорт обслуговується судами різних категорій. Значну частину з них складають російські судна, які належать компаніям, зареєстрованим в Обʼєднаних Арабських Еміратах або у так званих "країнах зручного прапора": таких як Ліберія, Панама та Маршаллові острови

Не обов’язково здійснюється перехід права власності на судно. Це може бути і зміна власності компанії. Тобто вони просто взяли якусь дубайську компанію, якій належать танкери і перекупили її. І ти цього не бачиш та не розумієш. Десь потім, коли моніториш рух багатьох танкерів, ти помічаєш, що цей танкер раптом став возити іншу нафту іншим маршрутом,

– каже уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Окрема категорія – судна турецьких та китайських компаній. Проте найбільшу частку все ще становлять танкери з Євросоюзу, зокрема з Греції, Мальти та Кіпру.