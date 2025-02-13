Долар на підйомі: що стоїть за зміцненням американської валюти

Після обрання Дональда Трампа знову президентом США долар помітно зміцнів щодо євро. Є припущення, що саме роль США стала рушійною стосовно зміни котувань пари долар/євро.

Чому долар росте

Як розповів для 24 Каналу банкір Сергій Мамедов, ринок так влаштований, що є поняття ситуативних змін котувань, які у своїй основі не завжди залежать від реальної вартості долара чи євро.

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Водночас головною причиною зміцнення долара в парі долар/євро, як пояснює банкір, є геополітика, пов'язана з діяльністю новообраного президента США.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Є певні очікування, наприклад, посилення ролі США на світовому нафтовому ринку, намагання обмежити вплив "конкурентів" США та ЄС на внутрішньому ринку через анонсоване запровадження нових мит.

Крім того, Мамедов нагадує про внутрішню інфляцію: цьогоріч в США вона може скласти до 2,5%, а в ЄС за підсумками грудня зафіксоване зростання інфляції до 2,4% рік до року. І за прогнозами цьогоріч вона буде співмірною до інфляції в США.

Яким може бути співвідношення долара до євро

За словами Мамедова, "агресивна" роль США позитивно впливає на курс долара не лише в Україні, але й у світі. І саме така роль ситуативно послаблює євро, як валюту "конкурентів".

На мій погляд, залежно від низки обставин, серед яких наріжним каменем є завершення війни в Україні, співвідношення вартості пари долар/євро може повернутися до попередніх і звичних пропорцій: 1 євро = 1,15 – 1,2 долара,

– каже Сергій Мамедов.

Зверніть увагу! Мамедов пояснює, що це лише припущення, тобто певне рівняння, в якому Х – це умови завершення війни в Україні, а Y – прийнятність цих умов та рівень загроз для майбутнього ЄС.