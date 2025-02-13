Почему доллар растет

Как рассказал для 24 Канала банкир Сергей Мамедов, рынок так устроен, что есть понятие ситуативных изменений котировок, которые в своей основе не всегда зависят от реальной стоимости доллара или евро.

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В то же время главной причиной укрепления доллара в паре доллар/евро, как объясняет банкир, является геополитика, связанная с деятельностью новоизбранного президента США.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Есть определенные ожидания, например, усиление роли США на мировом нефтяном рынке, попытки ограничить влияние "конкурентов" США и ЕС на внутреннем рынке через анонсированное введение новых пошлин.

Кроме того, Мамедов напоминает о внутренней инфляции: в этом году в США она может составить до 2,5%, а в ЕС по итогам декабря зафиксирован рост инфляции до 2,4% год к году. И по прогнозам в этом году она будет соизмерима с инфляцией в США.

Каким может быть соотношение доллара к евро

По словам Мамедова, "агрессивная" роль США положительно влияет на курс доллара не только в Украине, но и в мире. И именно такая роль ситуативно ослабляет евро, как валюту "конкурентов".

На мой взгляд, зависимости от ряда обстоятельств, среди которых краеугольным камнем является завершение войны в Украине, соотношение стоимости пары доллар/евро может вернуться к предыдущим и привычным пропорциям: 1 евро = 1,15 – 1,2 доллара,

– говорит Сергей Мамедов.

Обратите внимание! Мамедов объясняет, что это лишь предположение, то есть определенное уравнение, в котором Х – это условия завершения войны в Украине, а Y – приемлемость этих условий и уровень угроз для будущего ЕС.