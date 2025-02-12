Який курс прогнозують на цей рік

Як розповів економіст Данило Монін для 24 Каналу, на сьогодні відбувається тимчасове зміцнення долара на ринку. Водночас прогноз щодо вартості валюти на цей рік є доволі негативним.

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Якщо взяти поточний середній курс, то найімовірніше, що він становитиме 44 гривні за долар. А на кінець року може становити взагалі 46 гривень за долар в інерційному процесі продовження війни в Україні.

Данило Монін Науковий ступінь/посада Водночас, якщо війна зупиниться, то важко прогнозувати поки ефекти від цього, але ймовірно більш позитивний сценарій.

Водночас за прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, у лютому вартість курсу долара на ринку буде стабільною.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щодо курсових коливань у лютому, не передбачаємо змін коридору ринку, адже регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію й таким чином стримати курсове зростання.

За його прогнозами, наприкінці цього місяця офіційний курс долара може перебувати в межах 42 – 42,4 гривні за долар.