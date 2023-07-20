Гривня, долар чи євро: у якій валюті карще зберігати гроші зараз

Війна спричинила девальвацію гривні. Тож як ніколи актуальне питання у якій валюті варто інвестувати, або ж розміщувати під депозит.

Купувати долар чи євро

Готівковий курс долара наразі знаходиться на одному з найнижчих рівнів за останній час. Своєю чергою євро стабільно зростає.

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Фінансові аналітики радять довгострокові інвестиції робити у доларах. Але найбільш вигідним вірогідно буде курс євро, якщо тенденція до девальвації продовжиться.

У якій валюті інвестувати

На думку економічного експерта Олега Пензина, якщо мова йде про короткострокові інвестиції, краще зберігати гривню. Відкривши депозит на 3 місяці, ви уникнете інфляції та збільшите власні ставки.

Своєю чергою, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що сьогодні покупка долара як ніколи актуальна. Наразі курс значно нижчий, ніж очікується восени. За оцінкою експерта, за декілька місяців долар сягатиме 40 – 41 гривень.

Олександр Охріменко вважає, що варто іти на ризик і інвестувати у євро. Адже це реальна можливість заробити. Цьогоріч зарубіжні фінансові аналітики очікують на девальвацію долара до євро.

Що таке девальвація Девальвація – офіційне зменшення однієї валюти відносно іншої. Таким же терміном позначають знецінення металів.

В якій би валюті ви не робили інвестиції, завжди варто враховувати можливі ризики, адже прогнози авторитетних експертів далеко не завжди справджуються.

Ситуація на готівковому ринку у липні

Раніше у коментарі 24 Каналу, банкірка Анна Золотько зазначила, що не дивлячись на загальні позитивні тенденції, ситуація може змінитися щохвилини. Усе прямо залежить від подій на фронті.

Найвищий курс сьогодні саме на чорному ринку:

долар покупка – 37,10 гривень, продаж – 37,20 гривень.

євро можна купити за 41,40 гривень, а продати за 41,55 гривні.

Ситуація в обмінниках і банках подібна. Хоча різниця є:

Курс валют у банках

Покупка долара 36,70 гривні, продаж – 37,30 гривні.

Купують євро за 41,80 гривень, продають за 41 гривню.

Курс в обмінниках

Купити долар можливо за 36,90 гривні, продати за 37,29 гривні.

Купівля євро – 41,05 гривень, продаж – 41,71 гривні.