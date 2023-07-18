Курс валют у липні

Аналітики вважають, що помітних негативних трендів поки що не має, але говорити про довготривалу стабільність зарано.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Негативно на курс може вплинути будь-який чинник. Навіть безпідставні чутки здатні радикально змінити ситуацію на ринку. Загалом, зараз загальний фон виглядає досить оптимістичним для гривні. Сальдо операцій фізичних осіб з іноземною валютою вже два тижні поспіль є позитивним, що свідчить про значне послаблення девальваційних настроїв та зростання споживчого оптимізму.

Вона додала, що інфляція впевнено скорочується, ставки за гривневими депозитами зростають, а у невеличких банків вже досягли можливих максимумів, що робить гривню оптимальним інструментом заощадження щонайменше на середньостроковому проміжку часу.

Зауважте! Золотько додала, що країна знаходиться у стані війни, тому щось прогнозувати доволі важко через постійні ризики.

Подібну думку підтримав Тарас Лєсовий, який вважає, що на перебіг курсу впливатимуть успіхи на фронті.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Звісно, активна фаза війни вже прямо тиснутиме на настрої громадян. Але я переконаний, що наразі, попри весь біль і страждання та руйнації, що несе війна, суспільні настрої більш-менш оптимістичні. А звідси — відсутність ажіотажу чи паніки на валютному ринку.

Він вважає, що варто чекати зміцнення гривні та наближення до офіційного курсу приблизно на 1 – 1,5%.

Можна припустити, що межі валютних коливань можуть змінитися, а готівковий курс буде в новому валютному "коридорі": 36,7 – 37,7 гривні за долар, 40 – 41,5 гривні за євро,

– додав він.

Ринок поступово стабілізується

На думку ще одного аналітика коливань курсу валют у липні не повинно бути.

Через припинення діяльності багатьох сірих схем виводу неофіційних доходів, ринок готівкової валюти помітно стабілізувався та непомітні різкі коливання. Поки що здається, що може вплинути на курс якась сильно негативна динаміка на війні або, можливо, сезонність,

– пояснив головний дилер департаменту казначейства та глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

Натомість на думку Андрія Шевчишина готівковий курс тримається близько до міжбанку, а комерційні банки формують достатню пропозицію валюти та можуть відкупити потрібні обсяги на міжбанку по фіксованому курсу.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Тож, поки банки тримають таку позицію та не очікують підвищення офіційного курсу, готівковий ринок буде відносно стабільним. Першим сигналом до зміни тенденції буде притримування валюти великими банками, що змінить баланс готівкового ринку.

Курс долара 18 липня

Протягом останньої доби курс долара майже не змінився. Помічалися незначні коливання в діапазоні 1 – 5 копійок.