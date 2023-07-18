Курс валют в июле

Аналитики считают, что заметных негативных трендов пока нет, но говорить о долговременной стабильности рано.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Отрицательно на курс может повлиять любой фактор. Даже безосновательные слухи способны радикально изменить ситуацию на рынке. В общем, сейчас общий фон выглядит достаточно оптимистичным для гривны. Сальдо операций физических лиц с иностранной валютой уже две недели подряд является положительным, что свидетельствует о значительном ослаблении девальвационных настроений и росте потребительского оптимизма.

Она добавила, что инфляция уверенно сокращается, ставки по гривневым депозитам растут, а у небольших банков уже достигли возможных максимумов, что делает гривну оптимальным инструментом сбережения, по меньшей мере, на среднесрочном промежутке времени.

Заметьте! Золотько добавила, что страна находится в состоянии войны, поэтому что-то прогнозировать достаточно сложно из-за постоянных рисков.

Подобное мнение поддержал Тарас Лесовой, который считает, что на ход курса будут влиять успехи на фронте.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Конечно, активная фаза войны уже будет прямо давить на настроения граждан. Но я убежден, что, несмотря на всю боль и страдания и разрушения, несущие война, общественные настроения более или менее оптимистичны. А отсюда – отсутствие ажиотажа или паники на валютном рынке.

Он считает, что следует ожидать укрепления гривны и приближения к официальному курсу примерно на 1 – 1,5%.

Можно предположить, что границы валютных колебаний могут измениться, а наличный курс будет в новом валютном коридоре: 36,7 – 37,7 гривны за доллар, 40 – 41,5 гривны за евро,

– добавил он.

Рынок постепенно стабилизируется

По мнению еще одного аналитика, колебаний курса валют в июле не должно быть.

Из-за прекращения деятельности многих серых схем вывода неофициальных доходов рынок наличной валюты заметно стабилизировался и незаметны резкие колебания. Пока кажется, что может повлиять на курс какая-то сильно негативная динамика на войне или, возможно, сезонность,

– объяснил главный дилер департамента казначейства и глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный.

В то же время, по мнению Андрея Шевчишина, наличный курс держится близко к межбанку, а коммерческие банки формируют достаточное предложение валюты и могут откупить нужные объемы на межбанке по фиксированному курсу.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Пока банки держат такую позицию и не ожидают повышения официального курса, наличный рынок будет относительно стабильным. Первым сигналом к изменению тенденции станет придерживание валюты крупными банками, что изменит баланс наличного рынка.

Курс доллара 18 июля

В течение последних суток курс доллара почти не изменился. Замечались незначительные колебания в диапазоне от 1 до 5 копеек.