Что было с курсом прошлой недели
Банкирша Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что на прошлой неделе спрос на иностранную валюту со стороны населения заметно сократился
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Уже традиционно разница между объемом проданной и купленной иностранной валюты была положительной благодаря безналичным операциям. Но при этом негативное сальдо операций в наличном сегменте ощутимо уменьшилось: если в июне в течение дня физлица покупали на 8 – 10 миллионов долларов больше, чем продавали, то на прошлой неделе показатель не превышал 5 миллионов долларов.
По ее мнению, это привело к небольшому укреплению национальной валюты – в конце прошлой недели курс продажи доллара в небанковских обменниках упал до 37,12 – 37,16 гривны. Это несколько ниже показателей в банковских кассах.
Что будет с курсом доллара на этой неделе
Похожие тенденции на валютном рынке банкирша ожидает и на этой неделе.
Значительного потенциала для снижения курса сейчас немного – наличный курс очень близок к котировкам МВРУ, так что банковские учреждения не имеют мотивации к дальнейшему снижению, чем сдерживают удешевление иностранной валюты и в небанковских обменниках. Но небольшая коррекция все же возможна,
– объяснила она.
Золотько спрогнозировала, что на этой неделе курс продажи доллара будет колебаться в диапазоне 36,9 – 37,30 гривен. В то же время колебания курса покупки могут быть существенно глубже – 36,1 – 37,1 гривны, реагируя даже на незначительные изменения объема предложения иностранной валюты.
Что с курсом доллара 17 июля
За выходные курс доллара почти не изменился. Только в обменниках покупка упала на 16 копеек, а продажи выросли на 12 копеек. В других секторах по-прежнему.
- В банках: покупка – 36,75 гривны, продажа – 37,35 гривны;
- В обменниках: покупка – 36,76 гривны, продажа – 37,32 гривны;
- На черном рынке: покупка – 37,08 гривны, продажа – 37,19 гривны.