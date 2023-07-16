Какие перспективы на наличном рынке

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что курс будет зависеть от экономических причин. НБУ объявил стратегию к постепенной либерализации валютного рынка, который не будет привязан к определенным временным рамкам.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка По крайней мере, регулятор уже обозначил путь к возвращению к инфляционному таргетированию с гибким обменным курсом. Естественно, для реализации данной стратегии принципиальным элементом станет длительная устойчивость курса.

Он добавил, что еще одним фактором является то, что учетная ставка в скором времени может быть снижена на 1 – 2 процентных показателя.

Что будет с курсом на следующей неделе

Тарас Лесовой отметил, что изменения курса валют в течение 17 – 23 июля маловероятны.

Наличный курс доллара и евро будут в новых пределах допустимых колебаний – 36,7–37,7 гривны за доллар да 40–41 гривен за евро. Кроме того, разница между покупкой и продажей (спред) сохранится на уровне 0,15–0,25 гривны, а текущие курсовые колебания снизятся до 0,1–0,3 гривны,

– объяснил он.

Скорее всего, на следующей неделе продолжится тренд на приближение наличного курса к официальному. Ожидается сближение межкурсовой разницы до 0,5–1,5%.

Каков был курс доллара в пятницу

В течение суток курс доллара существенно не изменилось. Например, продажа в обменниках выросла на 7 копеек, а покупка на черном рынке и в банках снизилась на 3–5 копеек.