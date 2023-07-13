Ждать ли существенных изменений по отношению к доллару с 17 июля
Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в комментарии 24 Каналу рассказал, что на период с 17 по 23 июля глобальные изменения на наличном рынке маловероятны.
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Собеседник добавляет, что колебания доллара будут в допустимых пределах – до 37,7 грн.
Наличный курс доллара и евро будут в новых пределах допустимых колебаний – 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41 гривен за евро. Кроме того, разница между покупкой и продажей (спред) сохранится на уровне 0,15 – 0,25 гривны, а текущие курсовые колебания снизятся до 0,1 – 0,3 гривны.
По всем признакам следующая неделя будет "цементировать" тренд приближения наличного курса к уровню официальному, по крайней мере, ожидается, что межкурсовая разница сократится до 0,5 – 1,5%.
Перспективы на наличном рынке
Лесной отмечает, что НБУ уже объявил стратегию к постепенной либерализации валютного рынка, который не будет привязан к определенным временным рамкам. Он будет зависеть от объективных экономических причин.
По крайней мере, регулятор уже обозначил путь к возвращению к инфляционному таргетированию с гибким обменным курсом. Конечно, для реализации этой стратегии важным элементом станет длительная устойчивость курса.
– говорит эксперт.
Еще один нюанс станет то, что учетная ставка, как наглядный выразитель прочности национальной валюты вскоре может быть снижена.
Что будет влиять на курс
В целом, как и в течение нескольких последних месяцев, на наличный курс будет влиять ряд факторов, среди которых наиболее важными являются:
- Объемы макрофинансовой помощи;
- Экспортные возможности Украины в условиях длительного шантажа страны-агрессора по функционированию "зернового соглашения";
- Развитие экономики страны;
- Кроме того, косвенно, но все же на валютный рынок будет влиять ситуация на фронте.
Таким образом, на следующей неделе следует ожидать укрепления тренда на дальнейшее создание "единого" курса валют.