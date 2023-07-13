Чи чекати суттєвих змін щодо долара з 17 липня

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у коментарі 24 Каналу розповів, що на період з 17 по 23 липня глобальні зміни на готівковому ринку малоймовірні.

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Співрозмовник додає, що коливання долара будуть в допустимих межах – до 37,7 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Готівковий курс долара та євро перебуватимуть в нових межах допустимих коливань – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41 гривень за євро. Крім того, різниця між покупкою та продажем (спред) збережеться на рівні 0,15 – 0,25 гривні, а поточні курсові коливання знизяться до 0,1 – 0,3 гривні.

За всіма ознаками наступний тиждень "цементуватиме" тренд наближення готівкового курсу до рівня офіційного, принаймні очікується, що міжкурсова різниця скоротиться до 0,5 – 1,5%.

Перспективи на готівковому ринку

Лєсовий зауважує, що НБУ вже оголосило стратегію до поступової лібералізації валютного ринку, який не буде прив’язаний до певних часових рамок. Він залежатиме від об’єктивних економічних причин.

Принаймні регулятор вже окреслив шлях до повернення до інфляційного таргетування з гнучким обмінним курсом. Звісно, для реалізації цієї стратегії важливим елементом стане тривала стійкість курсу,

– каже експерт.

Ще одним нюансом стане те, що облікова ставка, як наочний виразник міцності національної валюти, невдовзі може бути знижена.

Йдеться про 1 – 2 відсоткові пункти. Це буде додатковим підтвердженням поступу до єдиного валютного курсу.

Що впливатиме на курс

Загалом, як і протягом кількох останніх місяців, на готівковий курс впливатиме низка факторів, серед яких найважливішими є:

Обсяги макрофінансової допомоги;

Зверніть увагу! За підсумками червня Україна отримала понад 3 мільярдів доларів, а на початку липня в рамках 4-річної програми співпраці надійшов другий транш від МВФ у розмірі 890 мільйонів доларів. А від початку року Україна вже отримала 22,7 мільярда доларів, що спрямовані переважно на нагальні бюджетні потреби.

Експортні можливості України в умовах тривалого шантажу країни-агресора щодо функціонування "зернової угоди";

Розвиток економіки країни;

Крім того, непрямо, але все ж на валютний ринок впливатиме ситуація на фронті.

Таким чином, наступного тижня варто очікувати зміцнення тренду на подальше створення "єдиного" курсу валют.

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