Що було з курсом минулого тижня

Банкірка Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що минулого тижня попит на іноземну валюту з боку населення помітно скоротився.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Вже традиційно різниця між обсягом проданої та купленої іноземної валюти була позитивною завдяки безготівковим операціям. Але при цьому ж негативне сальдо операцій у готівковому сегменті відчутно зменшилося: якщо у червні впродовж дня фізособи купували на 8 – 10 мільйонів доларів більше, ніж продавали, то минулого тижня показник не перевищував 5 мільйонів доларів.

На її думку, це спричинило невеличке зміцнення національної валюти – наприкінці минулого тижня курс продажу долара в небанківських обмінниках впав до 37,12 – 37,16 гривні. Це трохи нижче показників в банківських касах.

Що буде з курсом долара цього тижня

На схожі тенденції на валютному ринку банкірка очікує й цього тижня.

Значного потенціалу для зниження курсу зараз небагато – готівковий курс дуже близький до котирувань МВРУ, отже банківські установи не мають мотивації до подальшого зниження, чим стримуватимуть здешевлення іноземної валюти й в небанківських обмінниках. Але невеличка корекція все ж ще можлива,

– пояснила вона.

Золотько спрогнозувала, що цього тижня курс продажу долара коливатиметься в діапазоні 36,9 – 37,30 гривень. Натомість коливання курсу купівлі може бути суттєво глибшим – 36,1 – 37,1 гривні, реагуючи навіть на незначні зміни обсягу пропозиції іноземної валюти.

Що з курсом долара 17 липня

За вихідні курс долара майже не змінився. Лише в обмінниках купівля впала на 16 копійок, а продаж зріс на 12 копійок. У інших секторах без змін.

У банках: купівля – 36,75 гривні, продаж – 37,35 гривні;

купівля – 36,75 гривні, продаж – 37,35 гривні; В обмінниках: купівля – 36,76 гривні, продаж – 37,32 гривні;

купівля – 36,76 гривні, продаж – 37,32 гривні; На чорному ринку: купівля – 37,08 гривні, продаж – 37,19 гривні.





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