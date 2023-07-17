Курс валют в банках

По данным "Минфина", 17 июля июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,75 гривны (без изменений против 14 июля), а продажа – 37,35 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (+15 копеек), а продают в среднем по 41,80 гривны (+30 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,76 гривны (-16 копеек), а продажа – 37,32 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продажа – (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,73 гривны (-34 копейки), а продажа – 41,70 гривны (+1 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37, 08 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,19 гривны (без изменений).

(-2 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 41,25 гривны (+10 копеек), а продают за 41,47 гривны (+12 копеек).

Что будет с курсом этой недели

Банкир Тарас Лесной рассказал для 24 Каналу, что на этой неделе изменения курса будут несущественными и маловероятными.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наличный курс доллара и евро будет находиться в новых пределах допустимых колебаний – 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41 гривен за евро.

Разница между покупкой и продажей (спред) сохранится на уровне 0,15 – 0,25 гривны, а текущие курсовые колебания снизятся до 0,1 – 0,3 гривны. Кроме того, скорее всего, на следующей неделе продолжится тренд на приближение наличного курса к официальному. Ожидается сближение межкурсовой разницы до 0,5 – 1,5%.



