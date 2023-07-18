Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 18 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні (-5 копійок проти 17 липня), а продаж – 37,35 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,75 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,90 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,27 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продаж – (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,10 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,75 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37, 09 гривні (+1 копійка), а продаж – 37,18 гривні (-1 копійка).

(+1 копійка), а продаж – (-1 копійка). Євро купують по 41,30 гривні (+5 копійок), а продають за 41,50 гривні (+3 копійки).

Що було з курсом минулого тижня

Банкірка Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що минулого тижня попит на іноземну валюту з боку населення помітно скоротився. Відтак якщо у червні впродовж дня фізособи купували на 8 – 10 мільйонів доларів більше, ніж продавали, то минулого тижня показник не перевищував 5 мільйонів доларів.

Співрозмовниця додає, що це спричинило невеличке зміцнення національної валюти — наприкінці минулого тижня курс продажу долара в небанківських обмінниках впав до 37,12 – 37,16 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На схожі тенденції на валютному ринку банкірка очікує й цього тижня. Значного потенціалу для зниження курсу зараз небагато – готівковий курс дуже близький до котирувань МВРУ, отже банківські установи не мають мотивації до подальшого зниження, чим стримуватимуть здешевлення іноземної валюти й в небанківських обмінниках. Але невеличка корекція все ж ще можлива.

Банкірка спрогнозувала, що цього тижня курс продажу долара коливатиметься в діапазоні 36,9 – 37,30 гривень. Натомість коливання курсу купівлі може бути суттєво глибшим – 36,1 – 37,1 гривні.