Заблокувати пенсію можуть: все через борги

Пенсійні картки українських пенсіонерів можуть арештувати навіть попри воєнний стан. Це трапляється внаслідок боргів, які особа не сплатила вчасно. Сума, за яку заблокують рахунок, може становити навіть 100 гривень.

Заблокувати карту можуть навіть за 100 гривень боргу

Українським пенсіонерам можуть заблокувати банківський рахунок навіть, якщо вони не сплатили 100 чи 200 гривень боргу.

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Цікаво, що раніше це стосувалося лише боржників, які не сплатили щонайменше 100 тисяч гривень.

Як пояснюють експерти, рахунок боржника заарештовується на підставі документа про арешт коштів, який надійшов до банку від державного (приватного) виконавця. Відтак блокування коштів на рахунку не залежить від розміру боргу. Тому мінімальної суми немає.

Крім того, причинами накладання арешту можуть стати й такі борги за:

комунальні послуги;

несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху тощо.

Які рахунки арештовувати заборонено

Під час воєнного стану у країні пенсійні рахунки блокувати заборонено. Це стосується й стипендіальних рахунків. Однак є низка таких, які можуть потрапити під арешт через рішення, які стосуються:

стягнення аліментів;

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або смертю внаслідок кримінального правопорушення;

боржників-громадян Росії.

У випадку, коли ваш пенсійний рахунок у банку заблокували, зверніться до державного чи приватного виконавця.