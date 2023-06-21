Заблокувати пенсію можуть: все через борги
Джерело:На пенсії
Пенсійні картки українських пенсіонерів можуть арештувати навіть попри воєнний стан. Це трапляється внаслідок боргів, які особа не сплатила вчасно. Сума, за яку заблокують рахунок, може становити навіть 100 гривень.
Заблокувати карту можуть навіть за 100 гривень боргу
Українським пенсіонерам можуть заблокувати банківський рахунок навіть, якщо вони не сплатили 100 чи 200 гривень боргу.
Читайте також Пенсія може зрости на понад 50%: як збільшити розмір виплатЦікаво, що раніше це стосувалося лише боржників, які не сплатили щонайменше 100 тисяч гривень.
Як пояснюють експерти, рахунок боржника заарештовується на підставі документа про арешт коштів, який надійшов до банку від державного (приватного) виконавця. Відтак блокування коштів на рахунку не залежить від розміру боргу. Тому мінімальної суми немає.
Крім того, причинами накладання арешту можуть стати й такі борги за:
- комунальні послуги;
- несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху тощо.
Які рахунки арештовувати заборонено
Під час воєнного стану у країні пенсійні рахунки блокувати заборонено. Це стосується й стипендіальних рахунків. Однак є низка таких, які можуть потрапити під арешт через рішення, які стосуються:
- стягнення аліментів;
- відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або смертю внаслідок кримінального правопорушення;
- боржників-громадян Росії.
У випадку, коли ваш пенсійний рахунок у банку заблокували, зверніться до державного чи приватного виконавця.
- Вам потрібно отримати довідку від банку, під що саме відкривався рахунок,
- Також, довідку від Пенсійного фонду, що саме цей рахунок використовується для нарахування пенсій,
- Згодом документи потрібно надіслати виконавцю із проханням зняти арешт. Формально, все має вирішитися протягом одного дня.