Тарифи для українців можуть зрости: що передбачає оновлений меморандум від МВФ

Комунальні тарифи для населення можуть зрости під час війни. Продовжить збільшуватись вартість комуналки і у післявоєнний період.

Які причини зростання тарифів в Україні

У меморандумі МВФ вказано, що тарифи зростатимуть виключно тоді коли для цього будуть відповідні умови. До того ж це підвищення відбуватиметься з урахуванням нової тарифної методології.

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Українські урядовці висловили очікування відносно "зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам в очікуванні доступних бюджетних ресурсів".

Зверніть увагу! Внаслідок проведення реформ після закінчення війни, має відбутися відновлення та посилення конкуренції у газовому секторі (йдеться про гуртовий та роздрібний ринки).

Забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов'язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат, при цьому виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств,

– йдеться у меморандумі МВФ

Згідно з документом МВФ, Кабмін має прийняти дорожню карту, аби відбувалася поступова лібералізація:

газового ринку;

сектору електроенергії.

Зауважте! Формування дорожньої карти відбуватиметься на основі технічного аналізу фінансового сектору у співпраці з Європейською комісією.