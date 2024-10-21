Тарифи для українців можуть зрости: що передбачає оновлений меморандум від МВФ
Джерело:МВФ
Комунальні тарифи для населення можуть зрости під час війни. Продовжить збільшуватись вартість комуналки і у післявоєнний період.
Які причини зростання тарифів в Україні
У меморандумі МВФ вказано, що тарифи зростатимуть виключно тоді коли для цього будуть відповідні умови. До того ж це підвищення відбуватиметься з урахуванням нової тарифної методології.
Читайте також Один мобілізований коштує мільйон триста, – економіст про модель економічного бронювання
Українські урядовці висловили очікування відносно "зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам в очікуванні доступних бюджетних ресурсів".
Зверніть увагу! Внаслідок проведення реформ після закінчення війни, має відбутися відновлення та посилення конкуренції у газовому секторі (йдеться про гуртовий та роздрібний ринки).
Забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов'язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат, при цьому виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств,
– йдеться у меморандумі МВФ
Згідно з документом МВФ, Кабмін має прийняти дорожню карту, аби відбувалася поступова лібералізація:
- газового ринку;
- сектору електроенергії.
Зауважте! Формування дорожньої карти відбуватиметься на основі технічного аналізу фінансового сектору у співпраці з Європейською комісією.