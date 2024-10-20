Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що економічний комплекс України складається із підприємств, на яких працюють люди. Завдяки цьому бюджет нашої держави наповнюється грішми.

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Економічне бронювання в Україні

За словами Олега Пендзина, заброньована людина має формальну гарантію того, що вона не буде мобілізована на період дії броні. Роботодавець, плануючи діяльність свого підприємства, розраховує на таких працівників.

Якщо людину мобілізували, то її робоче місце залишається пустим. Замінити одразу кимось цього працівника буде складно, адже потрібен час для навчання та кваліфікація у певній галузі,

– висловився він.

Призупинення бронювання може призвести до того, що частина підприємств припинить свою роботу.

Важливо! В Україні призупинили процедуру бронювання, ймовірно, через обурення Володимира Зеленського стосовно бронювання 1,5 мільйона осіб. Уряд тимчасово зупинив дію правил, що визначають критично важливі підприємства, залишивши це повноваження лише міністерствам. Також планується перевірка обґрунтованості бронювань та аудит рішень щодо критично важливих підприємств.

Олег Пендзин зазначив, що економічний комплекс України має працювати, адже якщо цього не відбуватиметься, то у нас не буде грошей на виплати та утримання вояків, які вже мобілізовані.

Один мобілізований коштує мільйон триста в рік для українського бюджету. Це без урахування донатів, допомоги партнерів та воєнно-технічних надходжень,

– сказав економіст.

На його думку, економіка України зможе працювати лише тоді, коли ті люди, які дійсно потрібні для підтримання фінансових спроможностей держави, будуть заброньовані. Має бути чітко сформована політика з приводу критичних для безпеки оборони України підприємств.