Про це заявив Донецький обласний ТЦК у фейсбуці. Наголосив, що такі нововведення стосуватимуться і тих, хто перебуває за кордоном.

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Призовників, які оформлюють паспорт, автоматично внесуть у реєстр "Оберіг"

Уряд ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти й оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Оновлені дані про всіх чоловіків від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Держприкордонслужби.

"Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою", – зазначили в ТЦК.

Також наголосили, що таке нововведення виправить помилки в персональних даних.

Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру "Оберіг" без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном,

– підкреслили в ТЦК.

Актуальність електронних військових документів для чоловіків від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, перевірятимуть через взаємодію з Державною міграційною службою. Це має забезпечити точність даних і зменшити вплив людського фактора на процес перевірки.

"Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном", – зазначили в ТЦК.