У коментарі РБК-Україна адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський розповів, які обов'язки мають представники ТЦК.

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Що мають робити ТЦК під час війни

Під час дії воєнного стану і загальнох мобілізації ТЦК зобов'язані здійснювати наступні заходи:

Оповіщати та призивати на військову службу осіб офіцерського складу, резервістів та громадян під час мобілізації. Призов здійснюється незалежно від місця, де особа перебуває на військовому обліку. Навіть якщо особа змінила місце проживання або місце служби, вона підпадає під юрисдикцію місцевого ТЦК.

Перевіряти військово-облікові документи у чоловіків віком від 18 до 60 років.

Вручати повістки резервістам та військовозобов'язаним. При цьому, ТЦК можуть вручати повістки громадянам, незалежно від того, чи перебувають вони в конкретному місці на обліку.

Фіксувати на камеру процес перевірки військових документів або вручення повісток.

ТЦК мають звертатися до поліції щодо проведення адміністративного затримання, доставлення резервістів і військовозобов'язаних, які вчинили адміністративні правопорушення до відповідних центрів або органів. Адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їхнього місця перебування на військовому обліку.

Крім того, ТЦК можуть виписувати постанову про притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності без складання протоколу про адміністративне правопорушення, якщо йдеться про:

порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку;

порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізація;

псування військово-облікових документів чи втрата їх з необережності;

Взаємодіяти з органами місцевого самоврядування. Йдеться про те, що ТЦК співпрацюють з місцевими органами влади у питаннях військового обліку, призову, бронювання військовозобов'язаних та надання їм пільг.

ТЦК організовують відбір кандидатів на військову службу за контрактом і виконують агітаційні заходи, спрямовані на залучення добровольців.

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Також до повноважень ТЦК входить:

контроль за проведенням на підприємствах, у закладах освіти роботи з ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, бронювання військовозобов'язаних;

розгляд звернень військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а також громадян із питань, що належать до компетенції ТЦК та СП, ведення прийому громадян, які звертаються із зазначених питань, видача необхідних довідок та інших документів;

видача довідок громадянам про проходження військової служби, зокрема про період участі у бойових діях;

Важливо: Повноваження ТЦК та СП регламентують:

постанова Кабінету міністрів №154 від 23 лютого 2022 року "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки";

постанова КМУ №560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період";

закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".