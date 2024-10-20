Про це повідомляється у Законі про мобілізацію. Щоб уточнити додаткові дані у чоловіків, уповноважені особи мають право вручати повістки для проходження медичного огляду у військово-лікарській комісії.
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Коли можна не зʼявитися в ТЦК
Законодавство також передбачає випадки, коли чоловіки можуть не з'явитися на медогляд у зазначений час за повісткою.
До них відносяться:
- перешкода стихійного характеру;
- хвороба;
- воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
- смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).
Зверніть увагу! У разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від вказаних у повістці дати і часу прибуття, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб.
Надалі чоловік має прибути у строк, що не перевищує 7 днів.
Довідки можна надати як доказ у суді, у разі звернення до нього ТЦК через неявку за повісткою.