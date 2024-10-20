Об этом сообщается в Законе о мобилизации. Чтобы уточнить дополнительные данные у мужчин, уполномоченные лица имеют право вручать повестки для прохождения медицинского осмотра в военно-врачебной комиссии.
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Когда можно не явиться в ТЦК
Законодательство также предусматривает случаи, когда мужчины могут не явиться на медосмотр в указанное время по повестке.
К ним относятся:
- препятствие стихийного характера;
- болезнь;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
- смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (мужа).
Обратите внимание! В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайший срок, но не позднее трех суток от указанных в повестке даты и времени прибытия, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом.
В дальнейшем человек должен прибыть в срок, не превышающий 7 дней.
Справки можно предоставить в качестве доказательства в суде, в случае обращения к нему ТЦК из-за неявки по повестке.