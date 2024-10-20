Об этом заявил Донецкий областной ТЦК в фейсбуке. Отметил, что такие нововведения будут касаться и тех, кто находится за рубежом.

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Призывников, которые оформляют паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег"

Правительство приняло постановление, позволяющее автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистов.

Обновленные данные обо всех мужчинах от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Госпогранслужбы.

"Это позволит избежать случаев, когда повестки направляются умершим лицам или тем, кто находится под стражей", – подчеркнули в ТЦК.

Также отметили, что такое нововведение исправит ошибки в персональных данных.

Молодые люди от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Оберег" без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом,

– подчеркнули в ТЦК.

Актуальность электронных военных документов для мужчин от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, будут проверять через взаимодействие с Государственной миграционной службой. Это должно обеспечить точность данных и уменьшить влияние человеческого фактора на процесс проверки.

"Кроме того, ребята до 25 лет будут браться на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе те, которые находятся за рубежом", – отметили в ТЦК.