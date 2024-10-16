Про таку можливість повідомили співрозмовники Forbes з Офісу президента. Наразі процедуру бронювання призупинили до 15 листопада 2024 року.

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Чому ОВА можуть перестати бронювати людей з підприємств

Військові наголосили, що нинішня модель бронювання зриває мобілізаційні процеси,

– сказало джерело Forbes.

За його словами, на початку жовтня у президента відбулася нарада, на якій обговорювалися питання мобілізації. Тож обласні військові адміністрації можуть позбавити права визнавати підприємства критичними для економіки. Питання можуть віддати у відання міністерств.

Наразі перевіряють, чи всі підприємства, які дають бронь, справді є критичними, бо заявок від ОВА було подано багато. Також багато заявок на бронь подали через "Дію".

Чому припинили бронювання

Однією з можливих причин називають невдоволення Зеленського бронюванням 1,5 мільйона осіб, через що уряд призупинив дію окремих положень щодо визначення критично важливих підприємств до листопада.

Тому центральним органам виконавчої влади, обласним адміністраціям та іншим державним установам рекомендовано тимчасово утриматися від ухвалення рішень щодо визначення критично важливих підприємств до остаточного врегулювання питання.

Цікаво! Є думка, що проблеми з бронюванням спричинять кризу на продовольчому ринку України.