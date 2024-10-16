Про це мовиться у дослідженні Forbes, який зібрав коментарі представників українського бізнесу та промислових асоціацій.

Зверніть увагу Чи можна отримати бронювання від мобілізації тим, хто не оновив дані: Кабмін вніс зміни

Підприємства понад місяць чекають на отримання статусу критично важливих компаній для економіки, які мають право бронювати співробітників від мобілізації. У Європейській бізнес асоціації (ЕВА) кажуть, що рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависають" у відповідних органах". Про схожі проблеми Forbes розповіли ще п'ять компаній та одне об'єднання, що представляє інтереси ІТ-бізнесу,

– пише видання.

Що стало причиною та які наслідки

Причина – аудит підприємств, які вже мають бронювання. Його ініціювало Міністерство оборони. Рішення щодо визнання підприємства критичним видають усі міністерства та та обласні військові адміністрації. Але всі ці органи зараз не приймають рішення про критичність підприємств: цю інформацію Forbes підтвердили співрозмовники в Офісі президента та уряді. У Міноборони тим часом від коментарів відмовилися.

"Бізнес занепокоєний відсутністю зрозумілої комунікації з боку уряду. "Надання статусу критичності призупинено, але нормального роз'яснення досі не було", – кажуть в пресслужбі "Асоціації ритейлерів України". Асоціація направила звернення до Кабміну щодо потенційних корупційних ризиків та можливих зловживань, а також повідомила про загрозу продовольчій безпеці країни", – підкреслили у Forbes.

Також у компаніях скаржаться на ігнорування окремими місцевими ТЦК постанови Кабміну №516 – про автоматичне подовження на три місяці відстрочок від мобілізації, які були актуальні на 7 травня цього року. У найгіршому випадку може це закінчитися мобілізацією критично важливих для виробництва працівників, вказує видання.

"Найбільше бізнес занепокоєний потенційними змінами до процедури бронювання. Після питання безпеки, бронювання співробітників є найбільш важливим для бізнесу, – розповіли Forbes у "Інтерпайп". – Будь-які зміни в цьому процесі не можуть не хвилювати та чим вони частіші, тим більше непрогнозованості для роботи бізнесу". До того ж, якщо уряд піде на зменшення критеріїв для бронювання співробітників або зменшить відсоток тих хто може під нього підпадати, це вплине на виробничий процес та професії, які є виключно чоловічими.

"Подальша мобілізація спеціалістів високого рівня рано чи пізно призведе до втрати спроможності не лише підтримувати регіони присутності та наповнювати державний бюджет податковими надходженнями, але і до зниження благодійної допомоги Силам оборони", – резюмували у виданні.