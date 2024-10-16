Про уточнені підстави для бронювання йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 1125 від 1 жовтня. Варто зазначити, що для всіх підприємств діє загальне правило – забронювати можна не більше 50% військовозобов'язаних співробітників, а бронь надається на 12 місяців.

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Хто може отримати бронювання від мобілізації

Отримати бронювання від мобілізації можливо, якщо військовозобов'язаний:

Знаходиться на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

Уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;

Не перебуває у розшуку.

Державному органу чи підприємству можуть відмовити у бронюванні їхнього працівника, якщо про нього відсутні відомості в Реєстрі військовозобов'язаних.

До слова, раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський відповів, чи планують в Україні запровадити економічне бронювання. За його словами, сьогодні серед прихильників цієї ідеї немає спільного знаменника, як економічне бронювання має працювати.