Об уточненных основаниях для бронирования говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 1125 от 1 октября. Стоит отметить, что для всех предприятий действует общее правило – забронировать можно не более 50% военнообязанных сотрудников, а бронь предоставляется на 12 месяцев.

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Кто может получить бронирование от мобилизации

Получить бронирование от мобилизации возможно, если военнообязанный:

Находится на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);

Уточнил данные о пребывании на воинском учете;

Не находится в розыске.

Государственному органу или предприятию могут отказать в бронировании их работника, если о нем отсутствуют сведения в Реестре военнообязанных.

К слову, ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ответил, планируют ли в Украине ввести экономическое бронирование. По его словам, сегодня среди сторонников этой идеи нет общего знаменателя, как экономическое бронирование должно работать.