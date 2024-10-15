Про це 24 Каналу розповів член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, зауваживши, що сьогодні серед прихильників цієї ідеї немає спільного знаменника, як економічне бронювання має працювати.

До теми "Воюй або працюй": яким буде нове економічне бронювання, що зміниться та кого бронюватимуть

Що відомо про економічне бронювання

Як наголосив Веніславський, у всіх форматах економічного бронювання, які обговорюють, є схожий підхід. Згідно з ним працівнику потрібно мати певний рівень зарплати, а підприємство має відрахувати за нього певні податки до державного бюджету. У такому випадку він зможе претендувати на економічне бронювання.

Зрозуміло, що є й противники економічного бронювання. Воно дійсно призведе до ситуації, коли люди з високою зарплатою зможуть уникнути мобілізації.

Розуміємо, що не можна порушити принцип рівності, який закріплений на рівні Конституції. Це може поглибити "розділ" між бідними та багатими. Також є сигнали від військових. Вони також питаються, чи можуть з тих грошей, які вони заробляють, сплатити податки та мати право на звільнення з військової служби. Тому питання дуже чутливе,

– сказав Веніславський.

Станом на сьогодні у Верховній Раді немає голосів на підтримку тієї чи іншої моделі економічного бронювання.

ЗМІ повідомляли, що в Україні тимчасово припинили процедуру бронювання до 15 листопада 2024 року. Нібито президент Володимир Зеленський був незадоволений через бронювання 1,5 мільйона людей.