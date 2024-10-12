Про це виданню NV повідомив топпредставник у Кабінеті міністрів України. Зазначається, що гроші цього рахунку спрямують на фінансування армії та заробітну платню військовим.

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Економічне бронювання в Україні

Так, у випадку схвалення варіанту з щомісячною платою, рахунок заброньованого платника буде прив’язаний до його ідентифікаційного податкового номеру. Уся процедура може стати доступною через один із додатків порталу держпослуг Дія.

За данними ЗМІ, очікується, що економічне бронювання хочуть провадити в кінці 2024 року або на початку 2025 року. Проте це залежить від темпів мобілізації та ситуації, що пануватиме на фронті. Як саме працюватиме цей механізм, поки що невідомо.