Очільник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко заявив 14 жовтня, що щодо цього вже провели нараду.

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Що відомо про перевірку підприємств

Глава Волинської ОВА заявив, що 14 жовтня провів нараду, на якій були:

представники силових структур,

Територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

державної податкової інспекції.

На нараді говорили про виконання мобілізаційних завдань в області та зловживання при бронюванні.

Такі випадки є, тож прийняли рішення провести аудит "критичних" підприємств на предмет виявлення зловживань під час бронювання своїх працівників,

– заявили в ОВА.

Очільник області Юрій Погуляйко додав, що війна триває і мобілізаційні завдання поставлені Генштабом треба виконати, а зловживання на питаннях броні та відстрочок – неприпустимі.

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До речі, раніше ЗМІ писали, що Володимир Зеленський обурився тим, що в нас півтора мільйона людей заброньовані. Нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що у нього інформації немає, він не спілкувався з президентом.

Водночас політик підтвердив, що є зловживання в процесі реалізації можливостей, які дали підприємствам і організаціям. Також Веніславський погодився з тим, що керівники різних підприємств наживаються на заброньованих.