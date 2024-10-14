Масові рейди ТЦК – гучне нагадування громадянам про їхні обов'язки. Таку думку в ефірі "Радіо Свобода" висловив член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко.

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На прохання бойових командирів

Нардеп наголосив, що на фронті бракує людей. Немає ким замінювати хлопців, які вже третій рік на війні. "Вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", сходити до ресторанів", – додав чиновник.

На його думку, запит на масові рейди ТЦК надходить від бойових військових командирів, коли вони звертаються і кажуть, що треба поповнення, а поповнення не надходить.

Тому відбулася така історія, що центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, таким чином, в рамках діючого законодавства нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок,

– пояснив Федієнко.



За його словами, Міноборони і Генштаб повинні більше контактувати з військовозобов'язаними громадянами, зокрема роз'яснювати їм ситуацію на фронті.

До слова, рейд ТЦК відбувся у Броварах. Співробітники військкомату та поліція чекали з перевіркою біля входу до Міського культурного центру, де проходив концерт.