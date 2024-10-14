Останніми днями представники ТЦК у супроводі правоохоронців здійснюють облави у багатолюдних місцях, перевіряючи документи у військовозобов'язаних, і відповідно затримуючи тих, у кого є проблеми.

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Рейди ТЦК на Київщині

За інформацією з місцевих пабліків, у Броварах 13 жовтня увечері після концерту гурту "100лиця" на виході з Міського культурного центру представники ТЦК з поліцією масово перевіряли документи в чоловіків.

У мережі поділилися відео з місця подій. На кадрах видно, як співробітники військкомату разом із поліцією намагаються затримати громадянина, а група жінок їм заважають це зробити. Зрештою, військовозобов'язаного "відбивають", і він тікає під радісні вигуки натовпу.

Що відбувалося біля МКЦ у Броварах: дивіться відео

Також повідомляють, що після концерту на робочому місці затримали та посадили в бус одного з працівників Міського культурного центру в Броварах.

Працівниця МКЦ спочатку просила в представників поліції повернути колегу. За її словами, у того ще залишилася робота, яку він мав завершити. На відео видно, що працівники ТЦК і правоохоронці намагаються відтиснути жінок, аби дозволити проїхати службовому авто. Між ними та цивільними виникає словесний конфлікт і фізична перепалка.

Сутичка із жінками: дивіться відео

До слова, 13 жовтня у Житомирі біля ТРЦ "Глобал" чоловік влаштував танці перед співробітниками військкомату та поліцією.