У коментарі Укрінформу у Київському міському ТЦК та СП зазначили, що конфліктних ситуацій зафіксовано не було. Раніше заяву щодо перевірок робили і у Львівському ТЦК.

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Так, у ТЦК вказали, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дію Закону України про мобілізацію у зв'язку з уведенням в країні правового режиму воєнного стану.

Затримання громадян, які порушили норми Закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було,

– зазначили у пресслужбі.

Зазначимо, що масові перевірки військовозобов'язаних тривають не лише в Києві, а й в інших містах України. Зокрема, 13 жовтня у соцмережах писали, що ТЦК навідалися у Буковель та Яремче. Так, ЗМІ повідомляють, що військовослужбовці перевіряли документи, а конфліктів зафіксовано не було.

До слова, у Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що окупанти у мережі масово поширюють маніпуляції навколо перевірок, які здійснювалися працівниками ТЦК. У відомстві зазначили, що ворожі медіа намагаються подати це як "беззаконня".