Ця ситуація набула великого розголосу після того, як стало відомо про облаву ТЦК під час концерту "Океану Ельзи" у "Палаці спорту" у Києві, де зібралися тисячі людей.

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Що відбувалося 11 жовтня в Києві та Україні

Рейд на "Океан Ельзи"

Пізно увечері 11 жовтня у мережі почали з'являтися повідомлення про масову облаву ТЦК на виході з "Палацу спорту". Зазначається, що близько 50 працівників військкомату спільно з правоохоронцями перевіряли документи у військовозобов'язаних. У кого були проблеми з документами – затримували, деяким чоловікам виписували повістки.

Довідка: Тим часом у поліції нагадали, що згідно із новим законодавством, поліція може вимагати документи від військовозобов'язаних і затримувати їх для доставки до ТЦК.

У мережі поширили відео, як окремих відвідувачів концерту патрульні намагаються примусово посадити у службове авто. Переважна більшість людей, яка там була присутня, засудила дії правоохоронців та працівників ТЦК. Ї голосно скандували: "Ганьба!". Серед найбільш вірусних кадрів – чоловік, який кричить, чого його тягнуть, і жінка, яка намагається сісти в автівку патрульних разом із чоловіком.

Чоловік репетує, аби його не забирали: дивіться відео

Облави в інших містах

11 жовтня ТЦК навідувалися у багатолюдні місця в інших містах України. Так, місцеві телеграм-канали Львова також повідомляли, що у центрі міста помітили поліцію з працівниками ТЦК, що навідувались у заклади, які працювали після 23:00. Зазначимо, що зараз робота усіх закладів у Львові максимально дозволена до 23 години. Щоправда, багато підприємців цим нехтують.

Також увечері групи співробітників ТЦК у супроводі поліції ходили по громадських закладах, ресторанах, барах та клубах Дніпра, Харкова, Хмельницького. У Хмельницькому перевірка нагрянула до закладу "ПаПаПаб", який систематично порушує комендантську годину.

У Дніпрі через перевірки документів поліція та ТЦК перекрили вулиця із закладами громадського харчування та нічними клубами у центральній частині міста. За даними журналістів, перевірки тривали близько 2 годин і закінчилися до комендантської години.

Військовозобов'язаних, які мали проблеми із документами або відмовлялися їх показувати затримували. Дехто навіть намагався втекти від правоохоронців і військових.

Чоловіки тікають у Дніпрі від поліції: дивіться відео

Реакція військових і суспільства

Відомо, що після інциденту у "Палаці спорту" люди почали масово продавати квитки на наступні концерти "Океану Ельзи". Також у мережі з'явилася низка мемів на тему масових облав ТЦК.

Більшість військових виступили із критикою людей, які засуджували дії правоохоронців та співробітників ТЦК, а не тих, хто порушив правила військового обліку і намагається ухилитися від мобілізації.

Так, військовослужбовець "Азову" Олександр Аронець наголосив, що подібні рейди з боку ТЦК мають проводитися системно. За його словами, якщо військовозобов'язаний ухиляється від своїх обов'язків, не оновив дані, не приходить за отриманими повістками до ТЦК, то такі люди повинні піддаватись осуду з боку суспільства, а не співчуттям.

Керівниця медичної служби "УЛЬФ", першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова висловила обурення реакцією суспільства на ситуацію із ТЦК.

І це все ті самі люди, які у 2022 році кричали сонечки, зайчики спасіть нас від росіян у Києві – у 2024 оруть ганьба поліції, армії. Дякую, дуже обнадійливо та мотиваційно. І ви кажете армія воює за оцих п*****в у Києві,

– відреагувала дівчина.

Також військовослужбовці, коментуючи подію, вказували на катастрофічну нестачу людей на фронті. Склалася ситуація, коли зброї більш-менш достатньо, а людей для неї бракує, кажуть воїни.

Тим часом український адвокат, військовослужбовець і громадський діяч Масі Найєм вказав на проблему "висвітлення мобілізації виключно як проблем цивільних з ТЦК та поліцією". За його словами, шум навколо процесу мобілізації може створювати напругу між двома великими групами нашого суспільства.

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв наголосив, що не вважає перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури. Так само він не бачить загрози для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. Нардеп висловився за те, аби такі рейди були постійними і наскрізними.

Куди завітали ТЦК 12 жовтня

У неділю, 12 жовтня, перевірки по містах України продовжилися. Цього разу вони відбувалися удень.

Так, велику кількість військових і поліцейських помітили у заміському комплексі Sobi Club, що під Києвом. По торговельних центрах Одеси теж ходили представники ТЦК. У Львові перевірки відбувалися у спортклубі Sport Life.

Перевірка у спортклубі Сихова: дивіться відео

У Хмельницькому військових та правоохоронців побачили біля ТЦ "Оазис". У Кривому Розі скаржилися, що, мовляв, представники військкомату не перевіряють документи у багатіїв біля ТЦ Terra Mall.

У мережі спершу поширювали відео з перевіркою документів навіть у Буковелі. Втім, згодом з'явилися повідомлення, що ці кадри є фейковими.

Увечері представників ТЦК помітили на концерті Антона Тимошенка у Черкасах.