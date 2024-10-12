Про це голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики повідомив на своїй сторінці у фейсбук. Зазначимо, що перевірки не оминули й відвідувачів концерту "Океану Ельзи".

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Перевірки ТЦК після публічних заходів

Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури. Так само як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах, – пише нардеп.

Ба більше, Потураєв зазначив, що вітає перевірки з боку ТЦК. Голова комітету вважає, що вони мають бути наскрізними і постійними – і всі мають про це знати.

Додамо, що після облави після концерту "Океану Ельзи" від вечора 11 жовтня у мережі масово виставляють на продаж квитки на наступні концерти гурту. Дехто продає білети за зниженими цінами – від 200 гривень до кількох тисяч.