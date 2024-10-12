Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщил на своей странице в фейсбук. Отметим, что проверки не обошли и посетителей концерта "Океана Эльзы".

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Проверки ТЦК после публичных мероприятий

Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Равно как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же как не считаю угрозой для украинской экономики проверки документов в барах или клубах,

– пишет нардеп.

Более того, Потураев отметил, что приветствует проверки со стороны ТЦК. Председатель комитета считает, что они должны быть сквозными и постоянными – и все должны об этом знать.

Добавим, что после облавы после концерта "Океана Эльзы" с вечера 11 октября в сети в сети массово выставляют на продажу билеты на следующие концерты группы. Некоторые продают билеты по сниженным ценам – от 200 гривен до нескольких тысяч.