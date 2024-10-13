У мережі з'явилося відео, де чоловік виконує танок перед військовими.

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Танець перед ТЦК

На кадрах видно, як на вулиці Житомира група чоловіків у військовій формі стоять у колі разом із поліцією, перевіряючи документи у перехожих. Раптом до них, підтанцьовуючи підходить містянин у червоній куртці. У якусь мить чоловік дістає білий папірець. Він кілька разів підсуває документ до співробітників ТЦК, а потім відходить із ним, виконуючи дивні рухи.

У мережі припустили, що, ймовірно, документом, який демонстрував чоловік, була довідка про відстрочку від призову.

Зазначається, що відео було зняте в торгівельно-розважальному центрі "Глобал".

У Житомирі чоловік танцює перед працівниками військкомату: дивіться відео

До слова, на Закарпатті група жінок напала на прикордонників. Жительки селища Крива не хотіли пропускати службове авто з прикордонним нарядом і погрожували розбити машину.