В последние дни представители ТЦК в сопровождении правоохранителей осуществляют облавы в многолюдных местах, проверяя документы у военнообязанных, и соответственно задерживая тех, у кого есть проблемы.

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По информации из местных пабликов, в Броварах 13 октября вечером после концерта группы "100лиця" на выходе из Городского культурного центра представители ТЦК с полицией массово проверяли документы у мужчин.

В сети поделились видео с места событий. На кадрах видно, как сотрудники военкомата вместе с полицией пытаются задержать гражданина, а группа женщин им мешают это сделать. В конце концов, военнообязанного "отбивают", и он убегает под радостные возгласы толпы.

Что происходило возле МКЦ в Броварах: смотрите видео

Также сообщают, что после концерта на рабочем месте задержали и посадили в бус одного из работников Городского культурного центра в Броварах.

Работница МКЦ сначала просила у представителей полиции вернуть коллегу. По ее словам, у того еще осталась работа, которую он должен был завершить. На видео видно, что работники ТЦК и правоохранители пытаются оттеснить женщин, чтобы позволить проехать служебному авто. Между ними и гражданскими возникает словесный конфликт и физическая перепалка.

Схватка с женщинами: смотрите видео

К слову, 13 октября в Житомире возле ТРЦ "Глобал" мужчина устроил танцы перед сотрудниками военкомата и полицией.