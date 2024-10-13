Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив в інтерв'ю Radio NV, що справді – є зловживання в процесі бронювання для підприємств та організацій, пише 24 Канал.

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Нардеп відповів, чи президент обурився великою кількістю заброньованих

Нардеп від "Слуги народу" заявив, що проблеми в процесі бронювання військовозобов'язаних для підприємств, які мають критичне значення, розглядалися на Кабміні.

За словами Веніславського, це проблемне питання, яке можна розділити на декілька складових. Адже проводити лінійну залежність від збільшення кількості заброньованих з тими механізмами, які запровадили, не зовсім коректно.

Тому що, коли нардепи змінювали законодавство про мобілізацію, передбачали механізми бронювання, то значну кількість тих громадян України, які за законом про військовий обов'язок, військову службу, мали право на відстрочку від призову, перевели в статус заброньованих. Наприклад, поліція раніше мала право відстрочку, а зараз – заброньована.

Народний депутат пояснив, що Володимиру Зеленському дали загальну чисельність тих, хто заброньований наразі. Проте Веніславський запевняє, що це не репрезентативна цифра, яка б показувала геометрію зростання чи прогрес зростання кількості заброньованих.

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Федір Веніславський відповів на питання, чи дійсно президент обурився через велику кількість заброньованих.

У мене такої інформації немає, я не спілкувався з президентом, тому я не можу підтвердити чи спростувати (інформацію – 24 Канал). Але я хочу сказати, що ми це питання в закритих режимах на Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки також розглядали,

– сказав політик.

Він додав, що другою складовою цієї проблеми є зловживання в процесі реалізації тих можливостей, які влада, прагнучи спростити та забрати бюрократію, дала для підприємств та організацій.

Веніславський пояснив, що навіть під час війни завжди є ті, хто намагається на цьому або заробити, або скористатися можливостями. Політик підтвердив, що керівники різних підприємств наживаються на заброньованих.

"Окрім того, є зловживання, коли, наприклад, керівник підприємства, навіть не намагаючись нажитися, намагається максимально забронювати тих людей, які йому потрібні, і виходить за межі тих квот, які ми йому встановили та відповідні постанови Кабінету Міністрів", – додав Веніславський.

Він не підтвердив дані, що бронювання до 15 листопада поставили на паузу.

Якщо підприємство відповідає тим критеріям, які ми передбачили в законодавстві, якщо воно не порушує і виконує всі вимоги закону, то проблем з бронюванням я не бачу,

– запевнив нардеп.

Він підсумував, що аудит треба проводити для того, щоб виявити тих, хто дійсно допускав такі зловживання.